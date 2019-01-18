Во Владивостоке начинается Всероссийский театральный марафон

Всероссийский театральный марафон начинается в пятницу на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Марафон, в котором будут задействованы все регионы России и свыше 100 театров, продлится до конца 2019 года.

Торжественная церемония открытия соберет во Владивостоке около 150 выдающихся деятелей театрального искусства России, сообщает РИА Новости.

Марафон откроется театрализованным представлением, основной темой которого станет история развития русского театра. После Владивостока начнутся выступления Приморского драматического театра имени Горького на сцене Хабаровского музыкального театра.

2019 год объявлен Годом театра указом президента России​​​.