Александр Зубков будет вынужден покинуть пост президента Федерации бобслея

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков будет вынужден покинуть свой пост. Двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона на два года. Александр Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году, но запрет касается любой спортивной деятельности. В результате Александр Юрьевич должен будет покинуть пост президента федерации бобслея России, в противном случае могут последовать санкции.

Александр Зубков и сегодня остается самым популярным российским бобслеистом, даже после завершения спортивной карьеры, допинговых скандалов, дисквалификаций и лишения медалей. Александр Зубков – это и есть российский бобслей. Он руководит Федерацией бобслея и скелетона вот уже пять лет, но совсем скоро ему придется оставить пост.





Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла по Зубкову очередное решение. С каждым разом решения все суровее. Полный текст документа на 15 страницах размещен в свободном доступе на сайте IBSF. На этот раз Зубкова отстраняют от любой деятельности, связанной со спортом, до декабря 2020 года. Под любой деятельностью подразумевается административная, кабинетная или даже волонтёрская. Юридически Александр Зубков обязан покинуть не просто пост президента федерации, а вообще уйти из бобслея. Международная федерация обещает следить внимательно за соблюдением своих требований и решений: "Лицо, подвергшееся санкциям, не может участвовать в какой-либо деятельности. Теперь России предстоит предпринять соответствующие шаги, за которыми мы будем внимательно следить".

Отстранения и дисквалификации касаются не только Зубкова, но и еще троих российских бобслеистов. Это Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв. Олимпийский комитет России отреагировал быстро. Официальный сайт ОКР цитирует президента организации Станислава Позднякова. ОКР попросит федерацию бобслея России не вступать в конфликт с решением международной федерации и освободить Зубкова с поста президента.

"Решение Антидопинговой комиссии IBSF о дисквалификации Александра Зубкова накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР. Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации", - заявил Станислав Поздняков, президент ОКР.

По всем правилам и канонам решение Международной федерации бобслея и скелетона можно обжаловать в высшем спортивном арбитражном суде Лозанны. Этот пункт отдельно прописан в решении. Очевидно, что этой опцией Зубков и его представители должны воспользоваться, хотя и шансов выиграть это дело будет откровенно немного.

История с Александром Зубков в последнее время многим напоминает сериал, в котором очень сложно разобраться где хорошие, где плохие, и у каждого своя правда.