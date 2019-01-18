В состав Тихоокеанского флота вошел противодиверсионный катер "Грачонок"

Андреевский флаг поднят на противодиверсионном катере проекта "Грачонок". Он вошел в состав Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота России. Это седьмой катер в серии, первый спущен на воду в 2009 году.

"Такие катера, уже достаточно зарекомендовавшие себя в службе на Камчатке и в Приморье, принимаем от "Восточной верфи" регулярно, начиная с 2014 года. Нынешний – седьмой в этой серии", — заявил замкомандующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв.

Он вручил военно-морской стяг первому командиру "Грачонка" – старшине 2-й статьи Андрею Одинцову, пишет газета "Красная звезда".

Проект 21980 "Грачонок" (первый катер спущен на воду в 2009 году) – это серия скоростных, манёвренных и многоцелевых катеров. Катера могут обнаруживать объекты в толще воды на дистанциях в 300 метров, проводить обследование дна на глубинах до 200 метров при волнении моря до трёх баллов и скорости движения до восьми узлов (примерно 15 километров в час — прим. ред).

В 2016 году два "Грачонка" пришли в спецподразделения Северного флота.