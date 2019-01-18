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18 января 201905:30

Антрополог: стопа человека в будущем будет похожа на слоновью

Global Look Press

Стопа человека плохо приспособлена к прямохождению, в будущем она будет похожа на слоновью. Об этом заявил доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского университета Станислав Дробышевский.

По его словам, в стопе человека неизбежны глубокие преобразования. "Сложно сказать, как именно она будет выглядеть, потому что в прошлом двуногих прямоходящих существ не было, соответственно у нас нет прецедентов для сравнения", — сказал он в интервью РИА Новости.

Он предположил, что стопа уменьшится, приобретет жировую подушку, а ее своды исчезнут, так как они не нужны, поэтому стопа станет похожа на слоновью.

Также, объяснил Станислав Дробышевский, последние полторы сотни лет люди становятся стройнее и выше, кроме того, у них в процессе эволюции становится меньше и круглее голова, хотя эта тенденция пойти вспять, как это происходит сейчас в Англии.

В декабре в издании Journal of Human Evolution была опубликована статья об исследовании мозга у близкого родственника человека (возможно, и не прямого), жившего 3,67 миллиона лет назад. Речь шла о знаменитом австралопитеке "Маленькая Нога" (Little Foot), найденном в 1994 году в Южной Африке. Кое в чём мозг исследованного австралопитека оказался ближе к обезьяньему, чем к человеческому, но были и сюрпризы.

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