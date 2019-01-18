"Дизельгейт": бывшие сотрудники "Ауди" сменят кольца на браслеты

Американские власти предъявили обвинения четырём бывшим сотрудникам компании "Ауди". Они оказались вовлечены в новый акт "Дизельгейта" из-за подозрений в финансовых махинациях и сговоре с целью нарушения закона США о Чистом воздухе.

"Ауди" является дочкой концерна "Фольксваген", скандал с которым разгорелся на фоне серии расследований об использовании в дизельных автомобилях специальных программ и устройств, занижающих реальные показатели выбросов вредных веществ.





Тогда гиганту из ФРГ пришлось отозвать с рынка Соединенных Штатов почти полмиллиона машин марок "Фольксваген" и "Ауди", а также уплатить штраф в 4,3 миллиарда долларов, сообщает телеканал "Россия 24".