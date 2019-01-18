НХЛ. Дружные победы клубов из Нью-Йорка

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. Он оказался успешным для клубов из Нью-Йорка". "Рейнджерс" дома одолел "Чикаго Блэкхоукс" 4:3, а "Айлендерс" оказался сильнее ещё одних соседей – "Нью-Джерси Дэвилз" 4:1.

"Рейнджерс" первым пропустил, в голевой атаке "ястребов" принял участие Артем Анисимов, отдавший голевой пас. Затем хозяева забросили три шайбы. "Чикаго" оказал сопротивление, но покинул "Мэдисон Сквер Гарден" побеждённым 4:3. Павел Бучневич из "Рейнджерс" результативных действий не совершил, а его товарищ вратарь Александр Георгиев просидел все 60 минут на скамейке.

Вхолостую отработал нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, а его команда проиграла в гостях "Бостон Бюинз" 2:5. "Нью-Йорк Айлендерс" не испытал больших сложностей с "Нью-Джерси" 4:1. Прервал серию из восьми поражений "Анахайм Дакс", выигравший в гостях у "Миннесоты Уайлд" 2:0.

"Тампа-Бэй Лайнтингз" на своей площадке проиграла "Торонто Мэйпл Ливз" 2:4. "Молний" не спасли ни голевой пас Никиты Кучерова, ни 27 отбитых Андреем Василевским бросков. У "кленовых листьев" очко за точный пас набрал Никита Зайцев.

