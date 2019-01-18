Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

Правительство Японии официально объявило о предстоящем визите премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Он состоится 21-22 января. Ожидается, что наши страны рассмотрят вопрос о заключении мирного договора.

О визите японского премьер-министра в Россию объявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом России и премьер-министром Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что переговоры с Японией по мирному договору не нанесут вред жителям Курильских островов.

А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору является признание Японией суверенитета России над южной частью Курил, — а это как минимум восемь островов (Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).