Роман Еременко продолжит карьеру в "Ростове"

Полузащитник Роман Еременко, покинувший московский "Спартак", продолжит карьеру в "Ростове". Бывший футболист сборной Финляндии подписал с ростовчанами контракт сроком на два с половиной года.

"Ростов" на своем официально сайте подтвердил подписание контракта с Еременко. Роман вернулся в город, где начинал карьеру его отец, известный в прошлом футболист ростовского СКА, "Спартака", "Торпедо", "Динамо" и сборной Финляндии Алексей Еременко.

Осенью Еременко отбыл двухлетний срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Футболист подписал соглашение со "Спартаком", которое не было продлено. 32-летний полузащитник покинул московский клуб и стал свободным агентом.