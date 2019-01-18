Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

Ламар Дэвенпорт, убийца приемной внучки известного актера Моргана Фримена, приговорен судом США к 20 годам тюремного заключения.

33-летняя Идина Хайнс была обнаружена 16 августа 2015 года убитой рядом со своим нью-йоркским домом​​​.

Ламар Дэвенпорт, бойфренд девушки, нанес ей 25 ножевых ранений. По показаниям свидетелей, таким образом известный исполнитель музыки в стиле рэп пытался изгнать из жертвы дьявола, передает РИА Новости.

Изначально Дэвенпорта обвиняли в умышленном убийстве. Но адвокаты обвиняемого убедили суд в его неадекватном состоянии (воздействие наркотиков). В результате обвинительная статья была переквалифицирована на менее тяжкую — непреднамеренное убийство.