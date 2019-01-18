Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open, разгромив Саснович

В Мельбурне продолжаются матчи Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира серии "Большого шлема". Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала соревнования, одержав победу над белоруской Александрой Саснович.

Павлюченкова не испытала проблем с соперницей по третьему кругу. В первом сете россиянка не отдала ни одного гейма и взяла верх со счетом 6:0. Во второй же партии 44 ракетка мирового рейтинга отдала лишь три гейма и выиграла сет (6:3), а с ним и матч. Матч продлился 1 час 3 минуты.

Соперницей Павлюченковой по следующему кругу станет победитель пары Слоан Стивенс (США, 5 ракетка мира) – Петра Мартич (Хорватия, 32 номер мирового рейтинга).