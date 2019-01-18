Передача Радулова не спасла "Даллас" от поражения "Лос-Анджелесу"

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национального хоккейной лиги завершался матчем в Далласе, где "Старз" принимали "Лос-Анджелес Кингз". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе "Далласа" результативным действием отличился российский нападающий Александр Радулов. Он стал ассистентом Эса Линделля, когда тот забил единственную шайбу. Однако у "королей" нашлось два контраргумента в виде голов Дастина Брауна и Карла Хагелина. Отметим, что еще один россиянин – нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 37 секунд, но завершил матч без набранных очков.

Этим поражением "звезды" продолжили свою неудачную серию, которая теперь насчитывает четыре матча. В активе "Далласа" 50 очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У "Кингз" 42 балла и 14, предпоследнее место также на Западе.