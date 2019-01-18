Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 января 201909:13

В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

фото EPA

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" должна будет списать жителям Чечни задолженность за газ в размере 9 миллиардов рублей. Соответствующее решение вынес Заводской районный суд Грозного, передает РИА Новости.

Истцом в этом процессе выступила прокуратура Чеченской республики, посчитавшая, что требования оплатить коммунальные долги создавали напряженную ситуацию в обществе. Суд пришел к выводу, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания задолженности. Кроме того, взыскать ее нельзя из-за истечения сроков исковой давности.

Власти республики одобрили вердикт, отметив, что суд учитывал обстоятельства, при которых образовалась задолженность.

"Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях", — пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Сейчас

10:00

На Дальнем Востоке столкнулись истребители Су-34

23:35

ДТП в Тульской области: погиб полицейский, шесть человек получили травмы

21:23

Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

20:13

Настю Рыбку задержали в Шереметьеве

19:42

Экипаж Николаева выиграл "Дакар"-2019

18:38

Путин наградил Вучича орденом Александра Невского

16:52

Пожар в типографии в Петербурге: обрушились перекрытия, есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Десятки тысяч сербов приветствовали Путина у главного собора Белграда

Десятки тысяч сербов приветствовали Путина у главного собора Белграда

33 минуты назад
"Звездные войны" Трампа: США хотят разместить ПРО в космосе

"Звездные войны" Трампа: США хотят разместить ПРО в космосе

10 минут назад
В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

45 минут назад
Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание

42 минуты назад
WADA изъяло данные Московской антидопинговой лаборатории

WADA изъяло данные Московской антидопинговой лаборатории

23 минуты назад
Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

2 часа назад
Монетарная политика США укротила Китай

Монетарная политика США укротила Китай

8 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
На Украине журналистку Елену Бойко арестовали на два месяца

На Украине журналистку Елену Бойко арестовали на два месяца

6 часов назад
В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары

В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары

3 часа назад
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

19 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
Кофейный кризис? 60% дикорастущих кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения

Кофейный кризис? 60% дикорастущих кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения

33 минуты назад
Вести.net: GPS может стать неточным из-за американских политиков

Вести.net: GPS может стать неточным из-за американских политиков

46 минут назад
21 погибший, 68 раненых: в Колумбии объявлен трехдневный траур

21 погибший, 68 раненых: в Колумбии объявлен трехдневный траур

1 час назад
Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

1 час назад
"Дизельгейт": бывшие сотрудники "Ауди" сменят кольца на браслеты

"Дизельгейт": бывшие сотрудники "Ауди" сменят кольца на браслеты

2 часа назад
В Шотландии найден самый старый экземпляр таблицы Менделеева

В Шотландии найден самый старый экземпляр таблицы Менделеева

2 часа назад
В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

2 часа назад
Санкт-Петербург и Дальний Восток накроют снежные циклоны

Санкт-Петербург и Дальний Восток накроют снежные циклоны

3 часа назад
Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос

Шатдаун и Brexit не дают Трампу и Мэй приехать в Давос

3 часа назад
НХЛ. Дружные победы клубов из Нью-Йорка

НХЛ. Дружные победы клубов из Нью-Йорка

3 часа назад
Антрополог: стопа человека в будущем будет похожа на слоновью

Антрополог: стопа человека в будущем будет похожа на слоновью

4 часа назад
В состав Тихоокеанского флота вошел противодиверсионный катер "Грачонок"

В состав Тихоокеанского флота вошел противодиверсионный катер "Грачонок"

6 часов назад
Горнолыжников в Чехии эвакуировали с помощью вертолетов и "живых лестниц"

Горнолыжников в Чехии эвакуировали с помощью вертолетов и "живых лестниц"

7 часов назад
Ученые обеспокоены засорением околоземной орбиты для спутников связи

Ученые обеспокоены засорением околоземной орбиты для спутников связи

8 часов назад
Александр Зубков будет вынужден покинуть пост президента Федерации бобслея

Александр Зубков будет вынужден покинуть пост президента Федерации бобслея

8 часов назад
Попавший в ДТП 97-летний супруг Елизаветы II был за рулем трезвым

Попавший в ДТП 97-летний супруг Елизаветы II был за рулем трезвым

9 часов назад
Во Владивостоке начинается Всероссийский театральный марафон

Во Владивостоке начинается Всероссийский театральный марафон

9 часов назад
Российские гандболисты уступили французам

Российские гандболисты уступили французам

9 часов назад
Эксперт: новая ПРО США не угроза для российских гиперзвуковых ракет

Эксперт: новая ПРО США не угроза для российских гиперзвуковых ракет

10 часов назад
Суд Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2

Суд Швейцарии отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2

11 часов назад
Эксперты WADA успешно завершили свою миссию в Москве

Эксперты WADA успешно завершили свою миссию в Москве

11 часов назад
Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Баварии"

Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Баварии"

11 часов назад
Заторов станет меньше: в Москве открыли новую эстакаду

Заторов станет меньше: в Москве открыли новую эстакаду

12 часов назад
Рада узаконила рейдерский захват церквей

Рада узаконила рейдерский захват церквей

12 часов назад
Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

14 часов назад
Вучич подарил Путину щенка Пашу

Вучич подарил Путину щенка Пашу

15 часов назад
В Петербурге продают квартиру, где Шостакович писал "Ленинградскую симфонию"

В Петербурге продают квартиру, где Шостакович писал "Ленинградскую симфонию"

15 часов назад
Ранняя версия Android 10 Q: темное оформление, десктопный режим

Ранняя версия Android 10 Q: темное оформление, десктопный режим

16 часов назад
С мели под стражу: сухогруз "Кузьма Минин" арестован в Великобритании

С мели под стражу: сухогруз "Кузьма Минин" арестован в Великобритании

16 часов назад
Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

Роботизированное ископаемое: существо, жившее 300 миллионов лет назад, прошлось по беговой дорожке

18 часов назад
За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 26 брендов

19 часов назад
Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

Рассекречен новый бюджетный кроссовер Chevrolet

22 часа назад
Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

Павел Дуров пообещал исполнить мечты пользователей Telegram

23 часа назад
Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

23 часа назад
Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

17.01.2019 09:53