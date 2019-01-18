В Чечне суд разрешил списать жителям долги за газ

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" должна будет списать жителям Чечни задолженность за газ в размере 9 миллиардов рублей. Соответствующее решение вынес Заводской районный суд Грозного, передает РИА Новости.

Истцом в этом процессе выступила прокуратура Чеченской республики, посчитавшая, что требования оплатить коммунальные долги создавали напряженную ситуацию в обществе. Суд пришел к выводу, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания задолженности. Кроме того, взыскать ее нельзя из-за истечения сроков исковой давности.

Власти республики одобрили вердикт, отметив, что суд учитывал обстоятельства, при которых образовалась задолженность.

"Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях", — пояснил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.