На футбольном Кубке Азии определились все участники плей-офф

Футбольный турнир Кубка Азии, что проходит в городах Объединенных Арабских Эмиратов, вышел из стадии групповых состязаний и начинает состязания на выбывание. В 1/8 финала наиболее интересной представляется встреча двух участников чемпионата мира-2018 – сборных Японии и Саудовской Аравии.

Японцы заняли первое место в группе "F", переиграв Узбекистан (2:1), а саудиты уступили в поединке за лидерство в квартете под литерой "Е" Катару (0:2). В итоге одной из этих сильных сборных придется покинуть состязания уже на самой ранней стадии плей-офф.

Другие пары 1/8 финала составили: Иордания – Вьетнам, Таиланд – Китай, Иран – Оман, Австралия – Узбекистан, ОАЭ – Киргизия, Южная Корея – Бахрейн, Катар – Ирак. Матчи пройдут 20-22 января.