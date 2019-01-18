Бокс. Альварес перед боем с Головкиным разомнется на Джейкобсе

Известный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, носящий два титула чемпиона мира в среднем весе, собирается пополнить свой послужной список еще одним чемпионским поясом. 4 мая в Лас-Вегасе он встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом, также имеющим в своем активе звание чемпиона.

Альварес — чемпион по престижным версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), напоминает ESPN. Кроме того он владеет титулом WBA Regular во втором среднем весе. Джейкобс – чемпионом Международной боксерской федерации (IBF).

Альварес выиграл титулы в поединке с Геннадием Головкиным из Казахстана, с которым он собирается провести третий бой. На счету 28-летнего Канело 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. 31-летний Джейкобс выиграл 35 боев при двух поражениях. Американец завоевал титул IBF в октябре, победив решением судей украинца Сергея Деревянченко.