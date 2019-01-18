"Звездные войны" Трампа: США хотят разместить ПРО в космосе

Пентагон анонсировал новую концепцию противоракетной обороны: размещать системы перехвата планируют не только на Земле, но и в космосе. Как думают воплотить идею, и как на все это смотрят американцы?

Представляя в Пентагоне "звездные войны" Трампа" (так язвительные газетчики уже окрестили стратегию развития американской ПРО), верховный главнокомандующий США возник на сцене из кромешной тьмы. С учетом всех деталей концепции собравшимся тьма могла напомнить межгалактическую.

"Мы все понимаем, что космос стал новым полем боевых действий, на котором космические силы прокладывают нам путь. Мой новый бюджет будет включать космические системы ПРО, это новая технология. Это станет очень большой частью нашей обороны, а также нашего наступления. Мы будем внимательно наблюдать за системой, она будет уничтожать любые запуски ракет со стороны враждебных сил и даже от тех сил, которые совершили ошибку. Этого не произойдет, вне зависимости от географического происхождения атаки. Мы позаботимся о том, чтобы ракеты врага не нашли убежища как на земле, так и в небе над нами. В этом направлении я двигаюсь!" – заявил президент США Дональд Трамп.



Идея, более подробно изложенная на 108 страницах доклада Пентагона, состоит в том, чтобы разместить на орбите спутники-сенсоры, которые смогут отслеживать пуски баллистических ракет, а в перспективе еще и перехватчики с лазерами на борту. Наземная часть мероприятий предполагает переброску 20 дополнительных комплексов на базу Форт-Грили на Аляску, а также превращение в летающие комплексы ПРО истребителей F-35.

Более откровенно в документе подошли к списку тех, против кого вооружаются. Трамп из потенциальных угроз назвал только Иран, намекнул на КНДР, но пентагоновские стратеги особо упирают на Китай и Россию. Испытания новейшей системы "Авангард" для США явно стали холодным душем. Могло даже показаться, что в голосе и.о. министра обороны США Патрика Шанахана (работая в "Боинге", он как раз занимался системами противоракетной обороны) звучит личная обида за то, что Америка с гиперзвуком оказалась на вторых ролях.



"На протяжении десятилетий США были мировыми лидерами в гиперзвуковых исследованиях и намеренно предпочитали не использовать эти системы в военных целях. Китай и Россия сделали другой выбор. Наша страна не ищет себе неприятелей, но мы не будем их игнорировать", — сообщил Патрик Шанахан.

Впрочем, гонку вооружений подхлестывают как раз в Вашингтоне. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Уже 2 февраля 2019 года таким же образом собираются поступить с ДРСМД. Однако новейшие разработки российского оружия заранее превратили все эти маневры в пустую трату денег американских налогоплательщиков. А для тех, кто слушал Трампа в Пентагоне, финансы сейчас вопрос тревожный. Шатдаун длится 26-й день. Военным пока платят, но вот сотрудники береговой охраны, например, чеков накануне не получили. В общем, из космоса Трампу все-таки пришлось возвращаться на землю, по которой так и не пролегла стена на мексиканской границе.

Новая стратегия ПРО во многом напоминает идеи Рейгана с его программой СОИ. Но есть и разница. Пообещав заседающим в Конгрессе лоббистам американского ВПК освоение космических (в прямом и переносном смысле) бюджетов, хозяин Белого дома явно хочет перетянуть часть этих людей на свою сторону. Так что стратегическая оборонная инициатива Трампа — это еще и тактическая попытка его же самообороны.