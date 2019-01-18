Экс-спартаковец Попов перейдет в "Динамо"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов в скором времени станет игроком столичного "Динамо". Накануне он по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с "красно-белыми" и теперь близок к тому, чтобы продолжить карьеру в России.

"Бело-голубые" имеют к болгарину предметный интерес и готовы предложить ему контракт с ежегодной зарплатой в 850 тысяч евро, сообщает Чемпионат.Com. В услугах 31-летнего футболиста также заинтересованы казанский "Рубин", за который он уже выступал на правах аренды, "Ростов", голландский "Витесс", болгарский "Лудогорец" и ряд клубов из Китая и ОАЭ.

Напомним, что Попов выступал за "Спартак" с 2015 года. Также болгарин играл в России за краснодарскую "Кубань".