На Дальнем Востоке столкнулись истребители Су-34

В ходе полетов на Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, передает ТАСС.

Как пояснили в силовых структурах региона, истребители летели со стороны моря. По предварительным данным, пилоты живы. Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования.

ЧП произошло в 08:07 по московскому времени над Татарским проливом, недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.



Два фронтовых бомбардировщика Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пояснили в силовых структурах.

"В настоящее время проверяется версия, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться в воздухе".

Ведется поисково-спасательная операция, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.