Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open Возняцки

Российская теннисистка Мария Шарапова успешно решила задачу по выходу в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга россиянка одержала победу над действующей чемпионкой турнира датчанкой Каролин Возняцки — 6:4, 4:6, 6:3.

Первую партию Шарапова начала с провала, проигрывая 1:4 по геймам. Однако затем она смогла переломить ход встречи и довести сет до победы. Вторая партия началась сродни первому – 30 ракетка мира проигрывала со счетом 0:3, но смогла вернуться в игру. Впрочем, завершить сет в свою пользу в этот раз она уже не смогла.

Решающий третий сет прошел для Марии уже без срывов и в более упорной борьбе. При счете 3:3 в ключевой момент Шарапова смогла взять гейм на подаче Возняцки и уже не упустила своего преимущества, доведя сет, а с ним и матч до победы.

Соперницей Шараповой по 1/8 финала Australian Open станет австралийка Эшли Барти, имеющая 15 номер мирового рейтинга. Матч состоится 20 января.