Биатлон. Стал известен состав сборной России на эстафету

В немецком Рупольдинге продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. В пятницу, 18 января, в Германии пройдет мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Накануне стал известен состав нашей команды, которая ранее выиграла первую эстафету сезона в Оберхофе.

За сборную России в Рупольдинге побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Как уже сообщали Вести.Ru, этап в Оберхофе стал триумфальным для наших обеих команд – мужской и женской, — которые выиграли стартовые эстафеты сезона.