Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Бесплатное мобильное приложение "Радио. XX век", созданное Гостелерадиофондом, подарило новую жизнь полузабытым радиозаписям советских времен. Пользователи смогут услышать бережно оцифрованные с магнитной ленты произведения 1946-1966 годов: лучшие голоса эпохи, театральные постановки, концерты и детские познавательные программы.

Чтобы слушателям было комфортно, все опубликованные записи разделены по возрастам и тематическим подборкам. Самых маленьких можно надолго увлечь стихами и сказками Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака и других авторов. В рубрике "Малышам. 0-6 лет" есть и сказки в прозе, которые читают выдающиеся театральные актеры, и сказки-спектакли по произведениям советских и зарубежных классиков, и сборник лучших колыбельных песен.

Младшим школьникам предлагаются произведения покрупнее, а сказки посерьезнее. Кстати, многие из отобранных для приложения материалов входят в рамки школьной программы по чтению с 1 по 4 классы и по литературе — для старшеклассников. Школьникам всех возрастов также будет интересно послушать спектакли по шедеврам мировой литературы.

Но самое большое количество записей опубликовано в разделе для взрослой аудитории. Это, в первую очередь, радиопостановки и записи по трансляциям спектаклей ведущих советских театров по произведениям русских и зарубежных авторов.

По мере появления интересных оцифрованных записей в приложении публикуются новые интересные подборки, которые скрасят будни и позволят приобщиться к истинному радиоискусству аудитории любых возрастов.

Скачать приложение "Радио. XX век" можно в Google Play и App Store.