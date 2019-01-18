СКР: не верьте сообщениям террористов об их причастности к взрыву в Магнитогорске

Следствие отрабатывает все возможные версии трагедии в Магнитогорске, но взрыв бытового газа остается приоритетной. Такое заявление в пятницу сделала официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко. Она еще раз напомнила, что следов взрывчатки на месте обрушения части дома не обнаружено.

Петренко призвала не доверять сообщениям террористов, которые приписывают себе все резонансные чрезвычайные происшествия. По ее словам, выводы о причине трагедии в Магнитогорске можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска взорвался бытовой газ, обрушились перекрытия подъезда. Погибли 39 человек.

Как сообщалось, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, погибли 39 человек.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

1 января на том же проспекте, произошел взрыв в автомобиле "Газель", машина выгорела полностью. В результате три человека погибли. В пресс-службе областного управления МВД заявили, что причиной инцидента стала "неисправность газового оборудования".