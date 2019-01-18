Австрийский лыжник признался Зеппельту в систематическом приеме допинга

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт снял новый фильм о нарушении антидопинговых правил. Его героем стал австрийский лыжник Йоханнес Дюрр – участник Олимпийских игр-2014 в Сочи. Спортсмен признался, что систематически принимал запрещенные вещества.

Спортсмен рассказал о том, что на регулярной основе использовал вспомогательные вещества, среди которых эритропоэтин (ЭПО), гормон роста, инсулин, а для дополнительного насыщения крови кислородом он делал переливание крови.

"В целом, я честный человек – это качество является основой взаимоотношений между людьми. Я всегда был осторожен, ведь мне всегда казалось, что за мной следят, — признается Дюрр, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sportschau. – Я делал так, чтобы люди и полиция меня не видели.

"При заборе у меня крови я волновался, поскольку машина работала громко, а я не хотел быть пойманным. Впрочем, когда мой обман раскрылся, то я больше всего хотел выпрыгнуть из окна. Однако я вспомнил о сыне, когда посмотрел вниз. Рад, что не сделал этого".