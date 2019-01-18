Столкновение Су-34: один из летчиков обнаружен и спасен

Один из летчиков Су-34, который потерпел аварию на Дальнем Востоке, спасен. Состояние его удовлетворительное, передает "Россия 24" со ссылкой на Минобороны.

Летчика уже подняли на борт вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа – он был обнаружен на спасательном плоту.



Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке: там самолеты коснулись друг друга в воздухе. Это произошло при отработке маневрирования во время выполнения планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега.

В военном ведомстве уточнили, что столкнувшиеся в небе истребители выполняли полет без боекомплекта.

Позже самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов.

К району поисков также приближается рыболовецкое судно. Спасательная операция в районе аварии проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме 4 балла.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны сообщили, что экипажи самолетов Су-34 оснащены высотными морскими спасательными костюмами, которые позволяют находится на водной поверхности без угрозы жизни до 12 часов при температуре воды до нуля градусов.

Кроме того, при покидании летчиком самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, увеличивающий время нахождения на водной поверхности вдвое.