Игроки "МанЮнайтед" хотят продолжать работу под руководством Сульшера

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" выразили желание продолжить работу под руководством норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера в следующем сезоне. Кроме того, поддержал мнение игроков и тренерский штаб манкунианцев.

Наставник возглавил "МЮ" в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона. Ранее "Манчестер Юнайтед" договорился с норвежским клубом "Мольде" о том, что Сульшер пробудет в английской "командировке" до мая 2019 года, после чего тот должен будет вернуться в Норвегию.

Игроки признались, что на их мнение повлияли тренерские идеи Сульшера, которые, по их мнению, придали команде свежесть, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Отмечают это и помощники норвежца Майкл Кэррик и Киран Маккенна.

Напомним, что после прихода Сульшера "Юнайтед" выиграл все шесть матчей, которые провел во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер" занимает шестую строчку, имея в своем активе 41 балл.