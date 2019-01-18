"Газпром межрегионгаз" обжалует решение о списании долгов жителям Чечни

ООО "Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда о списании многомиллиардных долгов в Чечне за газ, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе газовой компании, суду не были представлены документы, из которых следовало бы, что эта задолженность является безнадежной к взысканию.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

Отмечается, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не составил документов, "необходимых для списания дебиторской задолженности населения", нарушив тем самым законодательство.

Между тем, в прокуратуре сочли, что массовое предъявление требований об оплате задолженности могла спровоцировать напряженность и повлечь протестные выступления населения.