На видео попал инцидент, как Порошенко выбивает смартфон из рук прохожего

В рамках предвыборной кампании президент Украины Петр Порошенко решил пойти в народ. Окруженный охраной, он делал селфи со своими сторонниками на улице.

В это время один из прохожих стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и попытался задать президенту вопрос, но Порошенко выбил у него смартфон из рук.

На кадрах, который опубликовал блогер Анатолий Шарий, тут же подбежали полицейские и объявили прохожего, желавшего задать вопрос Порошенко, провокатором и сепаратистом.