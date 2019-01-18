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18 января 201912:32

На видео попал инцидент, как Порошенко выбивает смартфон из рук прохожего

В рамках предвыборной кампании президент Украины Петр Порошенко решил пойти в народ. Окруженный охраной, он делал селфи со своими сторонниками на улице.

В это время один из прохожих стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и попытался задать президенту вопрос, но Порошенко выбил у него смартфон из рук.

На кадрах, который опубликовал блогер Анатолий Шарий, тут же подбежали полицейские и объявили прохожего, желавшего задать вопрос Порошенко, провокатором и сепаратистом.

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