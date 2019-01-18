Охранники украли собранные для тяжелобольных детей игрушки

Ноутбук, пара игрушек и пачка чая стали добычей двух столичных охранников, наведавшихся с "ревизией" на склад, где хранились собранные волонтерами вещи для детского хосписа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Во время снятого на видео допроса выяснилось, что один из подозреваемых ранее был судим за грабеж и сексуальные отношения с несовершеннолетней.

Инцидент произошел на складе на Электрозаводской улице, который арендует детский хоспис — именно сюда свозят переданные в дар и собранные волонтерами вещи и игрушки для тяжелобольных детей. На кадрах видно, как один из сотрудников ЧОП забирает со стола ноутбук, на котором ведется учет вещей, а второй выбирает пачку чая и несколько машинок — последние он собирался презентовать своему сыну.

До подарков дело не дошло — злоумышленников задержали стражи порядка. Украденные вещи они хранили в гардеробе.

После допроса раскаявшихся мужчин отпустили под подписку о невыезде.

Днем ранее стало известно, что в подмосковных Химках двое пьяных охранников обчистили аптеку и супермаркет в торговом центре, где несли службу.