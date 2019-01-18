Оба пилота Су-34 спасены

Экипаж вертолета Восточного военного округа обнаружил второго летчика разбившегося бомбардировщика Су-34, говорится в сообщении Минобороны. Летчика подняли на борт, он в удовлетворительном состоянии.

В военном ведомстве отметили, что спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях – при сильном ветре и волнении в 4 балла.



Два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО столкнулись в пятницу, в 8 часов утра в 35 километрах от берега. Летчики катапультировались. Самолеты выполняли полет без боекомплекта.