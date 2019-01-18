Владимир Кличко намерен провести реванши с Джошуа и Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко все-таки готовится к возобновлению спортивной карьеры. 42-летний украинский боксер планирует провести матчи-реванши с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

На данный момент 42-летний украинский боксер ведет переговоры с представителем компании DAZN Леном Блаватником, также уроженцем Украины, о подписании контракта на три боя, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Ring. Свое возвращение с бокс Кличко хочет ознаменовать поединком со средним по силе соперником, после чего он попытается взять реванш сначала у Фьюри, а затем и у Джошуа.

Напомним, что Кличко повесил перчатки на гвоздь летом 2017 года. В январе 2019 года появилась информация о том, что украинец намерен вернуться на ринг. Впрочем, позже эта информация была опровергнута.