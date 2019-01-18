Australian Open. Чех Бердых снова обыграл "сеяного" соперника

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", продолжает радовать своих поклонников чешский спортсмен Томаш Бердых, который во второй раз за три круга обыграл "сеяного" соперника. На сей раз его жертвой стал аргентинец Диего Шварцман.

Бердых долгое время был в Топ-10 мирового рейтинга, но затем длительная травма и отсутствие весомых успехов опустили его в рейтинг-листе АТР. Сейчас он находится на 57-й строчке классификации, что не позволило ему войти в "посев" Australian Open. Тем не менее, чех демонстрирует присутствие духа и волю к победе.

В первом круге жребий свел Бердыха с 13-й ракеткой турнира британцем Кайлом Эдмундом и тогда победа досталась опытному чеху. Теперь он обыграл и Шварцмана – 5:7, 6:3, 7:5, 6:4. Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер был сильнее американца Тэйлора Фрица – 6:2, 7:5, 6:2.