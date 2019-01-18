Зеленский заявил, что у него нет бизнеса в России

Украинский актер, возглавивший партию "Слуга народа" Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, владеет несколькими кинокомпаниями в России, передает ТАСС.

По данным украинского проекта журналистских расследований "Схемы", компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит Зеленскому, его бизнес-партнерам и соратнику (украинского бизнесмена) Коломойского, не только успешно работает в Москве, но и продюсирует фильмы. Отмечается, что эта компания "борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин, и побеждает".

В ходе расследования также установлено, что кипрской компанией Green Family Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учреждены в России кинокомпании "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". В течение 2014-2017 годов "Грин Филмс" получила около 13 миллионов долларов.

Однако Зеленский на своей странице в Facebook эти обвинения отверг.