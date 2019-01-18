Граффити Бэнкси на гараже в Уэльсе продали за шестизначную сумму

На одном из гаражей в британском Порт-Толботе (в Уэльсе) в декабре появилось граффити из двух эпизодов, которые нарисованы с двух сторон строения.

На одном фрагменте мы видим ребенка, который играется с летящим на него снегом. Однако если посмотреть на другую стену, то видно, что летящие на ребенка хлопья снега – это пепел огня.

Позже авторство этого граффити подтвердил в своем "Инстаграме" всемирно известный, но загадочный уличный художник Бэнкси. Оказалось, оно называется "С Рождеством!" ("Season's greetings").

Повезло в этом случае владельцу гаража — сталелитейщику Иэну Льюису. С момента обнаружения граффити сюда наведались больше 20 тысяч поклонников творчества Бэнкси, так что даже пришлось организовать круглосуточную охрану гаража и рисунка на нем.

Более того: уже появились сувениры с этим граффити, а на днях оно было продано арт-дилеру. Как пишет Guardian, цена вопроса – сумма с шестью нулями.

Купивший граффити Джон Брандлер — эксперт, специализирующийся на творчестве Бэнкси, уже пообещал, что изображение останется в Порт-Толботе минимум два-три года, но может быть перевезено в центр города.

Брандлер также сообщил, что владелец гаража мог бы получить и более крупную сумму, но отверг это предложение ради того, чтобы граффити Бэнкси осталось в Порт-Толботе хотя бы на какое-то время.

Хозяин гаража уточнил, что передаст покупателю лишь части стен гаража с граффити, а сам гараж потом восстановит. Но на то, что Бэнкси сюда снова вернется, Льюис, конечно, не рассчитывает.

Ранее зарубежные журналисты предположили, что "рождественская" работа Бэнкси имеет политический контекст, поскольку летом 2018-го многие дома, машины и животные в этом регионе были покрыты черной пылью от сталелитейных заводов. Вероятно, это могло послужить сюжетом для изображения, передает РИА Новости.

В начале декабря сообщалось, что Бэнкси выставил на аукцион в Сети свою скульптуру "Dream Boat" ("За голубой мечтой"), а средства от ее продажи перечислить в помощь беженцам. Желающим принять участие в конкурсе надо внести определенную сумму и угадать, сколько весит эта скульптура.