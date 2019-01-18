Australian Open. Русская американка Анисимова бьет по "посеву"

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершается очередной игровой день. В женском турнире самым большим событием стала победа Марии Шараповой над чемпионкой Каролин Возняцки. А Аманда Анисимова из США выбыла из борьбы 11-ю ракетку турнира белоруску Арину Соболенко.

Анисимова – дочь россиян, уехавших в США. Она отлично провела свою юниорскую карьеру, став финалисткой "Большого шлема" в Париже и победительницей US Open в своем возрасте. На взрослых турнирах она пока больших побед не завоевала, но выход в четвертый крут Australian Open – уже значимый этап. Соболенко была обыграна в двух партиях – 6:3, 6:2. Ранее она обыграла 24-го номера "посева" украинку Лесю Цуренко.

Еще одна американка Даниэль Коллинз выбыла из борьбы "сеяную" француженку каролин Гарсию (№19) – 6:3, 6:2. Восьмая ракетка турнира Петра Квитова их Чехии была сильнее швейцарки Белинды Бенчич – 6:1, 6:4.