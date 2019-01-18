Свиной грипп в Грузии: жертв уже 18

В Грузии зафиксирован 18-й случай смерти от свиного гриппа – об этом сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Скончавшийся — 41-летний мужчина, который был госпитализирован 10 января. По словам Гамкрелидзе, он поздно обратился за помощью к медикам. Также у мужчины было хроническое заболевание, передает РИА Новости.



Грузинские власти подчеркивают, что эпидемии свиного гриппа в стране нет – на 100 тысяч жителей отмечается 253 заболевших. При этом грузинский Минздрав объявил эпидемию кори – число заболевших достигло 335 человек, и растет с каждым днем.