Карен Хачанов завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии

На теннисных кортах Мельбурна продолжаются матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии, по итогам одного из которых россиянин Карен Хачанов завершил свои выступления. Первая ракетка России уступил 22 номеру посева испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Хачанов потерпел поражение от соперника по итогам трех сетов – 4:6, 5:7, 4:6. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. 22-летний представитель российского тенниса покидает розыгрыш нынешнего розыгрыша Australian Open.

Баутиста-Агут пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где его соперником станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия) – Фернандо Вердаско (Испания).