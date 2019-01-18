На подходе к Крымскому мосту проложен ж/д тоннель

На подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи проложен подземный километровый железнодорожный тоннель. Он станет частью пути длиной в 18 километров, который свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.



Проходка тоннеля велась горным способом, две бригады одновременно шли навстречу друг другу несколько месяцев. Сегодня с завершением проходческих работ строителей поздравил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает РИА Новости. Теперь рабочим предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню.

Как ТАСС сообщили в Минтрансе, движение по ж/д части моста может быть запущено раньше декабря.