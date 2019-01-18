В выходные вернутся морозы

По данным синоптиков, в ночь на субботу температура воздуха в центре Русской равнины за несколько часов понизится более чем на 10 градусов, пройдут метели, усилится ветер, на дорогах будет скользко.

Утром в субботу температура в столице составит -7, -9, днем -5, -7, в воскресенье потеплеет -3, -5.

Резких изменений температуры в Санкт-Петербурге не ожидается, днем -7, -10, ночью до -12.

В Мурманске и Нарьян-Маре -20, -23, в Вологде -6, -9, пройдет снег.

В Черноземье морозно, без существенных осадков, временами солнечно. В Курске, Воронеже и Липецке -7, -9 градусов.

В Казани, Пензе и Саратове в субботу около 0, в воскресенье -9, -11.

В Ростове-на-Дону 0, +3, в Волгограде в субботу около 0, в воскресенье -7, -9.

Немного потеплеет на Урале, но пройдут снегопады. В Екатеринбурге, Челябинске в субботу -8, -11, в воскресенье -4, -6, выпадет снег, пройдет слабая метель.

В Омске и Новосибирске -6, -8, без осадков.

Местами пройдет небольшой снег на юге Дальнего Востока. В Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре -17, -19. Во Владивостоке -3, -5, будет солнечно.