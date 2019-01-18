Киев допустил прекращение транзита газа и призвал помешать российским "Потокам"

Украина надеется, что Румыния внесет в Европарламент поправки к Газовой директиве ЕС, которые смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает РИА Новости.

"Нафтогаз" также не исключает того, что "Газпром" прекратит с 1 января 2020 года транзит газа через украинскую территорию – к этому времени истечет действующий контракт, напомнил Коболев.

21 января Россия, Украина и Еврокомиссия проведут в Брюсселе трехстороннюю встречу, на которой будет обсуждать вопрос транзита газа. Ранее Москва подчеркивала, что транзит газа после 2019 года сохранится, если будет экономически целесообразен.

Украина выступает против строительства российских "Потоков", опасаясь сокращения или полной потери транзита газа через свою территорию.