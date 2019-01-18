Google развеял самые популярные мифы Интернета

Представители компании Google опровергли популярные интернет-мифы о том, что в Сети больше всего любят коше, людям старше 50 лет доступ к Интернету не нужен, а женщины ищут поисковиках, главным образом, кулинарные рецепты.

Все любят котиков

Это не так, собаки гораздо популярнее, причем мировое первенство за ними ав этом плане держится чуть ли не с 2009 года. По поиску на YouTube и в "Инстаграме" собаки также лидируют. В России этих питомцев любят, главным образом, на востоке страны.

Люди старше 50 не пользуются Интернетом

Это тоже стереотип. Только в нашей стране в 2017 году количество интернет-пользователей старше 55 лет возросло вдвое. Более того, 70 процентов женщин старше 50 лет регулярно сидят в Сети, занимаясь онлайн-шопингом и поиском ответов на различые вопросы.

Женщины ищут в Интернете только материалы об отношениях, красоте и кулинарии

Аналитики изучили запросы женской части интернет-аудитории и пришли к выводу, что интересы представительниц прекрасного пола гораздо шире вышеназванных.

Так, многих женщин интересуют: бизнес и предпринимательство, образовательные материалы (причем, большинство из них не связаны с уходом за собой) и даже видеоигры.

На сайты о детях заходят только мамы

Исследователи выяснили, что молодые отцы все чаще берут на себя активную родительскую роль и читают о малышах не меньше, чем мамы. Так, 26 процентво мужчин берут на себя всю заботу о детях, для 58 процентов семья важнее работы, а 87 процентов отцов регулярно играют со своими детьми.