Каждый российский сапер получит собственного робота-разведчика

В стандартный защитный комплект сапера ОВР-2 теперь входит разведывательный комплекс "Сфера". Это шар размером с теннисный мяч, который можно буквально забросить в любое труднодоступное или опасное место и осмотреть его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Сфера" сконструирована как игрушка-неваляшка, чтобы всегда вставать в такое положение, в котором все четыре камеры комплекса получают максимально хороший обзор. Плюс разведывательный комплекс имеет микрофон и два типа подсветки: обычную и инфракрасную. Бросать "Сферу" можно без опасений, она достаточно прочная и выдерживает падение даже с пяти метров.

Стоит отметить, что "Сфера" прошла испытания в Сирии. Ее использовали для разминирования города Пальмира.

ОВР-2 – легкий саперный костюм: весит всего 8 килограммов и в нем можно работать до 6 часов. Одновременно с этим он обеспечивает круговую защиту военнослужащего от осколков, а жизненно важные органы бойца прикрывает дополнительными бронеплитами из высокомодульного полиэтилена, которые выдерживают попадания даже пистолетных пуль.