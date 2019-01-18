Житель Башкирии выжил после падения в вентиляционную шахту с девятого этажа

В Башкирии из вентиляционной шахты вытащили мужчину, который пролетел девять этажей, но отделался лишь ссадинами и переохлаждением организма. Операцию по вызволению счастливчика сняли на видео.

Описанные события произошли в первой половине дня 18 января в Белорецке. Спасателей на место вызвала жительница многоэтажки, которая пошла выгуливать собаку и услышала крики о помощи из-за стены. Сотрудникам МЧС пришлось разобрать часть вентиляционной шахты, чтобы вытащить 29-летнего мужчину.

Ко всеобщему удивлению он практически не пострадал, если не принимать в расчет пару ссадин и переохлаждение организма, хотя упал с высоты девятого этажа — доступ в шахту есть только на крыше дома.