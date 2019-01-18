Human Rights Watch заметила, что на Украине ограничили свободу СМИ

Украинские власти в 2018 году серьезно ограничили работу СМИ и не расследовали должным образом нападения на активистов, говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

Киев продолжил ограничивать свободу мнений, информации и СМИ под предлогом необходимости противодействия России. По состоянию на октябрь 2018 года на Украине было зафиксировано 201 нарушение в 23 регионах – от угроз и запугивания до ограничения доступа журналистов в информации.

Правозащитники напомнили, что в 2018 году украинские власти выдворили из страны двух журналистов "Первого канала" и арестовали главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а случаи нападений на активистов не расследовались должным образом. Кроме того, виновные в гибели десятков человек в одесском Доме профсоюзов так и не наказаны.

Действия украинских радикалов "создавали риски" для этнических меньшинств и представителей ЛГБТ, отмечается в отчете: за прошлый год зафиксировано не менее 20 нападений, причем полиция на них, как правило, не реагировала.