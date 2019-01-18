Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске сняли на видео

В пятницу, 18 января на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, расположенном в Иркутской области, произошел пожар. Очевидцы запечатлели ЧП на видео.

На кадрах видно пламя и клубы дыма, поднимающиеся с территории НПЗ.

По предварительной информации, озвученной местными СМИ, со ссылкой на региональное УМЧС РФ, произошло возгорание печи установки по переработке нефтепродукта.

В настоящее время известно об одном пострадавшем.