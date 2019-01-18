Мошенница из Владимирской области собирала в столице деньги на мнимые похороны
Бизнес на доверии: в Москве задержана мошенница, которая вымогала деньги на вымышленные похороны. Несовершеннолетняя девушка, представляясь соседкой, обходила дома и разыгрывала целое представление с благотворительным сбором денег — пока не вмешалась полиция.
- Человек заявлял, что в пятой квартире умерла девушка, оставила двоих детей, не хватает денег на похороны, просит дать, кто сколько может.
Такой сценарий мошенница придумала, чтобы собрать деньги с жителей дома на Энергетической улице. Успела обойти три подъезда — а это, между прочим, 80 квартир.
- Вчера заходила девушка, звонила во все квартиры, к соседям.
- Собирали, да?
- Ой, да! Приходила какая-то женщина, на похороны, говорит.
- Вы что-нибудь дали?
- Нет, я позвонила соседке.
Жительницей пятой квартиры, в которой якобы произошло горе, оказалась Валентина Тимофеевна.
- У нас все хорошо, мы живы-здоровы!
- Но вас похоронили?
- Но нас похоронили. Только кого из нас?
Ту самую гостью жители сняли на телефон, когда заподозрили неладное. Деньги девушка просила не сразу — сначала приглашала на похороны, называла даже точное время. Вызвали полицию — тогда тон резко поменялся.
"При этом она говорила, что она беременная, что у нее трое детей, что мы пристаем к ней к беременной. Полиция приехала, их забрала, во время того, когда ее арестовывали, она разговаривала на языке — я предположил, что это либо румыны, либо цыгане", — рассказывает один из жильцов.
"Как оказалось, девушка является несовершеннолетней приезжей из Владимирской области. Как пояснила задержанная, она приехала в столицу, чтобы посмотреть город, а денежных средств на обратный билет у нее не было, вследствие чего она придумала историю про похороны соседа", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.
Подозреваемую поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних, там с ней провели профилактическую беседу. Возбуждать дело по статье "Мошенничество", скорее всего, не будут. Максимум, что возможно в этой ситуации — выписать штраф в 500 рублей родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию.
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