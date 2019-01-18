Мошенница из Владимирской области собирала в столице деньги на мнимые похороны

Бизнес на доверии: в Москве задержана мошенница, которая вымогала деньги на вымышленные похороны. Несовершеннолетняя девушка, представляясь соседкой, обходила дома и разыгрывала целое представление с благотворительным сбором денег — пока не вмешалась полиция.

- Человек заявлял, что в пятой квартире умерла девушка, оставила двоих детей, не хватает денег на похороны, просит дать, кто сколько может.

Такой сценарий мошенница придумала, чтобы собрать деньги с жителей дома на Энергетической улице. Успела обойти три подъезда — а это, между прочим, 80 квартир.



- Вчера заходила девушка, звонила во все квартиры, к соседям.

- Собирали, да?

- Ой, да! Приходила какая-то женщина, на похороны, говорит.

- Вы что-нибудь дали?

- Нет, я позвонила соседке.

Жительницей пятой квартиры, в которой якобы произошло горе, оказалась Валентина Тимофеевна.

- У нас все хорошо, мы живы-здоровы!

- Но вас похоронили?

- Но нас похоронили. Только кого из нас?

Ту самую гостью жители сняли на телефон, когда заподозрили неладное. Деньги девушка просила не сразу — сначала приглашала на похороны, называла даже точное время. Вызвали полицию — тогда тон резко поменялся.

"При этом она говорила, что она беременная, что у нее трое детей, что мы пристаем к ней к беременной. Полиция приехала, их забрала, во время того, когда ее арестовывали, она разговаривала на языке — я предположил, что это либо румыны, либо цыгане", — рассказывает один из жильцов.

"Как оказалось, девушка является несовершеннолетней приезжей из Владимирской области. Как пояснила задержанная, она приехала в столицу, чтобы посмотреть город, а денежных средств на обратный билет у нее не было, вследствие чего она придумала историю про похороны соседа", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.

Подозреваемую поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних, там с ней провели профилактическую беседу. Возбуждать дело по статье "Мошенничество", скорее всего, не будут. Максимум, что возможно в этой ситуации — выписать штраф в 500 рублей родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию.