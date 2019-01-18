Климкин хочет "тотально переформатировать" отношения с Россией, но "не сегодня"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нормальные отношения с Россией невозможны, их нужно "тотально переформатировать", но "не сегодня, завтра, послезавтра".

Как передает ТАСС, Киев решил расторгнуть около 40 соглашений с Москвой, ранее такая судьба постигла 48 документов.

Климкин также рассказал, что партнеры Киева, которых он не стал называть, отказались представлять интересы украинцев в России (на данный момент их там около двух с половиной миллионов) в случае разрыва дипотношений.