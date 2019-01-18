Японские истребители увязались за российским самолетом

Истребители японских ВВС сопроводили российский Ил-38, который приблизился к воздушному пространству островного государства. Самолет ВКС РФ пролетел около 700 километров вдоль острова Хонсю, после чего повернул в сторону России. Границу Ил-38 не нарушал, сообщает агентство "Интерфакс".

Министерство обороны России в свою очередь публикует статистику контролю воздушного пространства за минувшую неделю. Так, силы ПВО заметили 23 летательных аппарата-шпиона рядом с границами РФ. 5 раз дежурным истребителям приходилось подниматься в воздух, чтобы отогнать особенно наглых разведчиков.