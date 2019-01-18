Хабиб Нурмагомедов: я не против стать чемпионом двух дивизионов

Действующий победитель Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что не против стать чемпионом двух дивизионов. Однако он подчеркнул, что это не является его целью.

"Стать чемпионом двух дивизионов – это не моя цель, однако если представится такая возможность, то почему бы и нет? Если UFC примет решение создать новый дивизион 165 фунтов, то это станет отличным шансом для меня, — приводит слова Нурмагомедова All Boxing со ссылкой на The Daily Telegraph. – В таком случае ха титул чемпиона я подерусь с Джорджем Сент-Пьером. Это будет грандиозный поединок".

Напомним, что Сент-Пьер ранее становился чемпионом полусреднего и среднего дивизионов. В 2013 году он завершал свою карьеру, однако в 2017 возобновил свои выступления в октагоне ради боя за титул чемпиона в среднем весе, в котором он победил британца Майкла Бислинга.