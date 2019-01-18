Боксера Сергея Ковалева в США обвиняют в избиении женщины

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев в США обвиняется в нападении на женщину и нанесении тяжких телесных повреждений. Он был арестован летом прошлого года, вины не признал, но суд своего окончательного решения не вынес и продолжится в марте 2019 года.

Неизвестная женщина обратилась в полицию, сообщив что стала жертвой нападения Ковалева, получив серьезные травмы, включая сломанный со смещением нос, сотрясение мозга и повреждение позвоночного диска в шейном отделе. Насколько можно понять, свидетелей преступления пока найти не удалось.

Ковалева начали искать после инцидента и через некоторое время арестовали. Ему было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое может привести к нанесению тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание за это по американским законам – 4 года тюремного заключения.

Ковалев предстал перед судом в прошлом году и заявил о своей невиновности. Но расследование продлили. Как сообщает сайт Boxingscene.Com, свой последний по времени бой в августе 2018 года Ковалев провел против колумбийца Элейдера Альвареса через два месяца после ареста и проиграл. Матч-реванш с Альваресом должен состояться предположительно 2 февраля 2019 года, а в марте Сергею предстоит новый суд по обвинению в нападении.