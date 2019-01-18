В Индии женщина впервые поднялась на гору, которая предназначалась только для мужчин. Видео

Жительница Индии Дханья Санал стала первой женщиной в истории страны, которой удалось подняться на гору Агастья-Мала, которая считается священной. До недавнего времени считалось, что на нее могут восходить только мужчины, сообщает NDTV.

Гора Агастья-Мала (1868 метров) — вторая по высоте гора в индийском штате Керала. На ее склонах можно встретить более 400 видов растений, которые растут только в этой местности.

Есть две версии, почему женщинам было запрещено подниматься на священную гору. По одной из них, этот подъем считался слишком тяжелым для представительниц прекрасного пола, отметили в ведомстве по охране дикой природы.

Согласно второй, представители племен Кани, проживающие в окрестностях горы, были против того, чтобы на ней видели женщин, так как возвышенность названа в честь одного из семерых сыновей бога Брахмы — Агастьи. Власти опасались, что Кани могут напасть на туристок в случае нарушения древнего правила.

Тем не менее, законодательно этот запрет закреплен не был, а в ноябре 2018 года власти официально разрешили женщинам подниматься на Агастью-Малу.

Представители племени Кани заявили, что будут протестовать против этого решения. Рядовые граждане, напротив, поддержали инициативу чиновников, отметив, что в подъме на гору важна выносливость, а не пол.