Россия готова дать ФРГ и Франции допуск в Керченский пролив

В Керченский пролив будут допущены немецкие и французские специалисты – они посмотрят, как осуществляется проход через акваторию с учетом соблюдения норм безопасности. С таким предложением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, а президент РФ Владимир Путин согласился.

Как сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, идею можно осуществить в любое время, даже в самое ближайшее. Однако немецкий коллега Лаврова Хайко Маас передал предложение, которое, по словам российского министра, "упаковывает эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

Если же украинская сторона получит возможность "принимать некие решения", есть риск "оказаться в той же ситуации, в которой оказался "нормандский формат" с формулой Штайнмайера", заметил Лавров.

18 января в Москве состоялись переговоры Лаврова и Мааса, по итогам которых главы МИД дали совместную пресс-конференцию. Прямую трансляцию вели "Россия 24" и Вести.Ru.